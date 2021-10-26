Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида ● В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек ● В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом ● Крымский специалист спрогнозировал окончание пандемии не ранее, чем через год ● Пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе
В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей
фото © Новости Крыма
На прошлой неделе минздрав Крыма сообщил о 4800 выявленных случаях COVID-19 у пациентов в возрасте от 7 до 18 лет.
Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Тамара Семенчук, количество несовершеннолетних пациентов растет, но чаще всего заболевание протекает в легкой форме.
«Замкнутый круг: болеют невакцинированные взрослые, и подхватывают дети. Таким образом, это проблема не детей, а в целом семьи», - объяснила собеседница.
Поэтому профилактика коронавируса для школьников та же, что и для взрослых, которым необходимо в первую очередь сделать прививку.
Кроме этого, эксперт порекомендовала разобщить здоровых и заболевших членов семьи, избегать мест скопления людей, а также соблюдать масочный режим и личную гигиену.
При этом, по наблюдению Тамары Семенчук, дети быстрее восстанавливаются после перенесенного коронавируса.
Постковидный синдром легче преодолеть, если вести здоровый образ жизни.
«Я не ратую за то, чтобы бежать в аптеку. Дети должны соблюдать естественный режим, получать полноценное питание и бывать ежедневно на свежем воздухе», - порекомендовала ученый.
Ранее мы писали, что в Севастополе 15-летний подросток заболел микст-инфекцией гриппа и коронавируса. Также пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек. На базе терапевтического корпуса городской больницы №1 в Севастополе открывают дополнительный коечный фонд для ковидных больных.
В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 662 случая новой коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем с начала пандемии.
Крымский специалист спрогнозировал окончание пандемии не ранее, чем через год. Пандемия коронавирусной инфекции завершится не раньше, чем через год, при условии, что вирус не будет кардинально мутировать и в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка, считает зав. кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета Искандер Каримов.
Пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе. Те из крымчан, кто проходил амбулаторное лечение от COVID-19 в частных медцентрах республики, сталкиваются с невозможностью получить QR-код о перенесенном заболевании.
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