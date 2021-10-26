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Коронавирус в Крыму

В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19

17:27 вторник, 26 октября 2021

При этом в Министерстве здравоохранения РК уже сделали федеральную заявку на дополнительные поставки.

Об этом на рабочем совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией в РК заявила вице-пример Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. 

«У нас достаточно вакцины, на сегодняшний день на остатке 150 тысяч доз. По нашим расчетам ее достаточно для 10 дней работы. Тем не мене Министерство здравоохранения (РК – Ред.) уже направило заявку в Минздрав России чтобы нам направили на текущей неделе еще вакцину», — сообщила Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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