В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов

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В правительстве Крыма обсуждают вопрос «заградительных мероприятий» в целях недопущения на полуостров инфицированных ковидом.

Решается вопрос о введении обязательных экспресс-тестов в аэропорту, на вокзалах и в районе Крымского моста. Причем, рассматривается возможность обеспечить такие меры до попадания на полуостров: например, в аэропортах вылетах и перед Крымским мостом на краснодарской стороне. Для этого придется договариваться с властями других регионов, но сама по себе идея кажется чиновникам привлекательной.

«Новое поколение экспресс-тестов дает результат через три минуты – ВОЗ считают подобные тесты в начале заболевания «равными по точности ПЦР», – пишет telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в кабмине.

Впрочем, вводить подобные требования в ближайшие дни не собираются, если решение будет все-таки принято, то новые ограничения появятся, скорее всего, к новогоднему сезону.

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