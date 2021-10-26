Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму осталось 150 тысяч доз вакцины от Covid-19 ● В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей ● Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида ● В Севастополе разворачивают сотни дополнительных ковидных коек ● В Крыму зарегистрировали 662 новых случая заболевания ковидом
В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов
фото © Новый день
В правительстве Крыма обсуждают вопрос «заградительных мероприятий» в целях недопущения на полуостров инфицированных ковидом.
Решается вопрос о введении обязательных экспресс-тестов в аэропорту, на вокзалах и в районе Крымского моста. Причем, рассматривается возможность обеспечить такие меры до попадания на полуостров: например, в аэропортах вылетах и перед Крымским мостом на краснодарской стороне. Для этого придется договариваться с властями других регионов, но сама по себе идея кажется чиновникам привлекательной.
«Новое поколение экспресс-тестов дает результат через три минуты – ВОЗ считают подобные тесты в начале заболевания «равными по точности ПЦР», – пишет telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в кабмине.
Впрочем, вводить подобные требования в ближайшие дни не собираются, если решение будет все-таки принято, то новые ограничения появятся, скорее всего, к новогоднему сезону.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Осужденная за «госизмену» пенсионерка из Севастополя находится во «Владимирском централе». В «Крымской правозащитной группе» сообщают, что осужденная российским судом за «госизмену» 66-летняя гражданка Украины, жительница Севастополя Галина Довгополая пробыла три недели в СИЗО в Нижнем Новгороде (Россия).
Полицейские задержали водителя после дрифта в центре Симферополя. Крымские полицейские привлекли к административной ответственности водителя, который дрифтовал в центре Симферополя.
В симферопольском СИЗО задержали посылку с мобильными телефонами. Посылку с запрещенными предметами обнаружили в комнате приема посылок и передач СИЗО-1.
В аэропорту Симферополя задержали еще одного петербуржца с украденным спасательным жилетом. В аэропорту Симферополь полицейские задержали петербуржца, который украл аварийно-спасательный жилет из самолета.
Неизвестные напали на крымского общественника Талипова фото
Критика губернатора Сергея Аксенова облили зеленкой и назвали предателем родины, пригрозив в следующий раз убить.
В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов
В правительстве Крыма обсуждают вопрос «заградительных мероприятий» в целях недопущения на полуостров инфицированных ковидом.
Крымские музеи намерены обжаловать передачу «скифского золота» Украине
Юристы, представляющие крымские музеи, изучат возможность обжалования решения суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» из Крыма.
Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин
В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.
22 октября
В Крыму рассказали об источнике коронавируса среди детей
На прошлой неделе минздрав Крыма сообщил о 4800 выявленных случаях COVID-19 у пациентов в возрасте от 7 до 18 лет.