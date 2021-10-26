В аэропорту Симферополя задержали еще одного петербуржца с украденным спасательным жилетом

В аэропорту Симферополь полицейские задержали петербуржца, который украл аварийно-спасательный жилет из самолета.

Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД на транспорте.

Второй за неделю случай кражи жилета произошел при похожих обстоятельствах: житель северной столицы летел на отдых в Крым и решил в качестве сувенира прихватить с собой из самолета аварийно-спасательное оборудование. Так же, как это сделал еще один петербуржец неделей ранее.

Правда, на этот раз кражу заметили только когда турист, возвращаясь после отдыха домой, проходил досмотр на входе в терминал. Жилет представители Службы авиационной безопасности обнаружили в его личных вещах.

«Установлено, что 41-летний петербуржец похитил спасательный жилет десятью днями ранее, с борта авиалайнера, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь. Задержанный пояснил сотрудникам транспортной полиции, что прибыл в Крым на отдых, а хищение совершил, не осознавая последствий, так как в тот момент был не трезв», - рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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