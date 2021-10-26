Происшествия
Убил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет
фото © Новости Крыма
В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в двух убийствах своих знакомых, разбое, мошенничестве и ряде других преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома. Как рассказали в ведомстве, в сентябре 2020 года в парковой зоне возле переулка Гренажный в Симферополе при проведении земляных работ был обнаружен скелет неизвестного мужчины, завернутый в полиэтиленовые пакеты.
Экспертиза установила, что мужчина умер от огнестрельного ранения в голову. Следователи и криминалисты проанализировали данные из базы пропавших без вести и установили предположительную личность погибшего, позже эту версию подтвердила экспертиза ДНК. Им оказался житель Симферополя, пропавший в феврале 2014 года. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали безработного симферопольца.
«Установлено, что в феврале он обратился к знакомому, чтобы купить автомобиль BMW X5. Когда же перекупщик пригнал машину к его дому в переулке Оружейный, злоумышленник выстрелил в него из огнестрельного оружия, и нанес удары по телу. Чтобы скрыть следы преступления, ночью мужчина вывез труп в район переулка Гренажный, где захоронил. Похищенным автомобилем он распорядился по своему усмотрению», - рассказали в СК.
Расследуя уголовное дело, оперативники установили причастность задержанного к еще одному убийству в 2016 году.
Следователи нашли место захоронения и извлекли из земли второе тело с признаками насильственной смерти.
«В декабре 2016 года мужчина, зная о том, что его знакомый проживает один в квартире по улице Балаклавской в Симферополе, решил завладеть его имуществом. Злоумышленник застрелил жертву, захоронив тело в районе улицы Севастопольской. В последующем при помощи поддельных документов он переоформил мошенническим способом на себя автомобиль и квартиру покойного», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По ходатайству следствия фигуранта уголовного дела суд отправил под стражу, где он сейчас и находится. Материалы дела передали в республиканскую прокуратуру, которая утвердила обвинительное заключение.
Дело направлено в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.
«За совершение инкриминируемых обвиняемому преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - подытожили в надзорном ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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