Убил и закопал: в Симферополе раскрыли два убийства прошлых лет

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В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в двух убийствах своих знакомых, разбое, мошенничестве и ряде других преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома. Как рассказали в ведомстве, в сентябре 2020 года в парковой зоне возле переулка Гренажный в Симферополе при проведении земляных работ был обнаружен скелет неизвестного мужчины, завернутый в полиэтиленовые пакеты.

Экспертиза установила, что мужчина умер от огнестрельного ранения в голову. Следователи и криминалисты проанализировали данные из базы пропавших без вести и установили предположительную личность погибшего, позже эту версию подтвердила экспертиза ДНК. Им оказался житель Симферополя, пропавший в феврале 2014 года. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали безработного симферопольца.

«Установлено, что в феврале он обратился к знакомому, чтобы купить автомобиль BMW X5. Когда же перекупщик пригнал машину к его дому в переулке Оружейный, злоумышленник выстрелил в него из огнестрельного оружия, и нанес удары по телу. Чтобы скрыть следы преступления, ночью мужчина вывез труп в район переулка Гренажный, где захоронил. Похищенным автомобилем он распорядился по своему усмотрению», - рассказали в СК.

Расследуя уголовное дело, оперативники установили причастность задержанного к еще одному убийству в 2016 году.

Следователи нашли место захоронения и извлекли из земли второе тело с признаками насильственной смерти.

«В декабре 2016 года мужчина, зная о том, что его знакомый проживает один в квартире по улице Балаклавской в Симферополе, решил завладеть его имуществом. Злоумышленник застрелил жертву, захоронив тело в районе улицы Севастопольской. В последующем при помощи поддельных документов он переоформил мошенническим способом на себя автомобиль и квартиру покойного», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следствия фигуранта уголовного дела суд отправил под стражу, где он сейчас и находится. Материалы дела передали в республиканскую прокуратуру, которая утвердила обвинительное заключение.

Дело направлено в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

«За совершение инкриминируемых обвиняемому преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - подытожили в надзорном ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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