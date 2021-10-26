Суд приблизил компанию семьи спикера Госсовета Крыма к звездам

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Строительная компания, связанная с семьей спикера крымского парламента, стала единственным владельцем здания, построенного по договору долевого участия на чужой земле.

Владимир Константинов с 1990-х годов возглавлял и владел строительной компанией «Консоль». За эти годы она несколько раз подправляла свой устав и уточняла название. Крымская астрофизическая обсерватория за эти годы тоже последовательно относилась к четырем ведомствам двух государств.

В украинские годы Крыма «Консоль» формально принадлежала фирме с Кипра, в первые российские – из государства Белиз. Теперь строительная компания «Консоль – строй Лтд» принадлежит Шархинскому карьеру, расположенному над Алуштой, и только на 0,005% – сыну спикера Олегу Константинову, который в том же 2010 году стал депутатом Ялтинского горсовета.

Поселок Научный создавался недалеко от Бахчисарая, рядом с открытой в первые послевоенные годы (на трофейной оптике) Крымской астрофизической обсерваторией, специально – как поселок для ее сотрудников. Владимир Константинов в детстве жил в Научном, там окончил школу, в которой работали его родители.

Оборудование обсерватории (КрАО) расположено на южном склоне горы Сель-Бухра в 25 км от Симферополя в горном лесу на высоте 550 – 600 метров. Леса блокируют постороннюю засветку и стабилизируют колебания атмосферы. Строительство без согласования с президиумом Академии наук СССР в Научном было запрещено еще в 1945 году. Предполагалось, что вокруг обсерватории будет установлена трехкилометровая светозащитная зона, но ее границы не были официально определены.

Обсерватория в своей истории имеет славные страницы, с января 2005 года ею руководит Алла Ростопчина-Шаховская. Украинская власть довела научное учреждение до нищеты и упадка. К 2014 году ее лишили статуса юридического лица и передали под управление Киевского университета.

Через месяц после принятия Крыма в состав РФ обсерватория была национализирована, все ее имущество было передано вновь созданному Крымскому республиканскому предприятию – Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория». Постановление Госсовета Республики Крым подписал председатель парламента РК Владимир Константинов.

Еще в 2007 году у «Консоли» возник план застройки поселка Научный: закрытая охраняемая территория с многоэтажными домами, коттеджами, гостиницей, СПА-центром. Тогда ученые воспротивились, провели несколько многолюдных митингов, привлекли прессу – стройка угрожала работе 26 телескопов, девять из которых были признаны национальным достоянием Украины. Проект не был реализован.

Но на территории КрАО торчали два недостроя советских времен. Квартиры в заложенных пятиэтажках предназначались ученым, но достроить их своими силами обсерватория не смогла. И в декабре 2014 года между НИИ КрАО и ООО «Консоль Строй ЛТД» был заключен договор о долевом участии в строительстве жилого комплекса, состоящего из двух многоквартирных домов на земельном участке, площадью 1,27 га, находящемся с 1968 года в постоянном пользовании у обсерватории.

НИИ КрАО принял на себя обязательства выполнять функции заказчика строительства объекта на своем земельном участке, ее доля есть в обоих домах и составляет – 15% от общей площади квартир жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения № 2/2 по Генплану и 32-х квартирного жилого дома №2/9 по Генплану, а также 15% от общей площади встроенных помещений жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения № 2/2 по Генплану». То есть кроме квартир в двух домах ученым обещали еще и часть неких встроенных помещений.

Первый дом – безыскусную пятиэтажку – построили, как обещали, на месте второго выросло 10-этажная «свечка», больше похожая на апартаменты или гостиницу со всеми присущими имособенности. Межевание земельного участка не проводилось.

Распоряжением правительства России от 7 сентября 2015 года на базе обсерватории вместо НИИ КрАО было создано Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН». В 2016 году по отношению к НИИ началась ликвидационная процедура. Договор с «Консолью» перезаключен не был. За это и уцепились строители.

И теперь, через несколько лет, «Консоль» обратилась в суд с иском «о признании права собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №2/2 по ГП». Компания честно признает, что дома построены на участке, принадлежащем обсерватории, и готова отдать астрономам 19 квартир – но все в пятиэтажном доме. А хлопотали о статусе земельного участка, разрешении на высотное строительство, планировали и строили 10-этажку, «несли бремя содержания объекта недвижимости» строители сами, без обсерваторских, пока те занимались своими формальными преобразованиями.

Арбитражный суд Республики Крым решил: «Доля истца – ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» в незавершенном строительством объекте – жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения № 2/2 по ГП составляет 100 %».

Из материалов суда следует, что степень готовности здания площадью 9 тыс 828,34 кв м составляет 95,20%. Истцом, то есть «Консолью» в судебном заседании явлена неслыханная щедрость: заявлено устное ходатайство, согласно которому компания готова понести судебные расходы самостоятельно.

На сайте строительной организации упомянутая пятиэтажка, построенная в охранной зоне крымской обсерватории, в которой застройщик признал долю звездочетов. Она рекламируется как жилой комплекс, предназначенный для «ценителей искусства красивой жизни... возможно, просто ближе к звездам!»

Маленькая деталь. «Консолевские» квартиры в Научном уже продавались, когда в 2017 году правительство РФ выделило дополнительно 1 млрд руб на ремонт дорог между населенными пунктами Крыма. Крымская власть (не без участия Госсовета) из всего множества убитых дорог полуострова выбрала пять объектов дорожного строительства, в том числе – 14-километровую дорогу между Новопавловкой (на трассе Симферополь – Севастополь) и Научным. Вполне вероятно, что это не только облегчило процесс строительства в поселке, но и добавило чуть-чуть к стоимости продаваемых застройщиком квартир.

Судя по всему, астрономы не стали оспаривать решение суда.

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