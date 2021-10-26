Суд отстранил от должности главу горсовета Евпатории Харитоненко

Евпаторийский городской суд отстранил от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко.

Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Евпатории ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета второго созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления», – говорится в сообщении.

В начале октября в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия. Данную информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Правоохранители не стали ее задерживать.

По данным источника, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – дело касается изменения целевого назначения земельного участка. Глава администрации города Роман Тихончук может стать свидетелем по этому делу, у него дома также проходили следственно-оперативные действия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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