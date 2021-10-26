Власть
Суд Нидерландов признал Скифское золото украинским
фото © EPA/UPG
Апелляционный суд Амстердама вынес решение о принадлежности коллекции скифского золота.
Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, вынес решение по делу о принадлежности коллекции скифского золота, признав право Украины на него.
Как заявила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен, данные объекты «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне».
В Крыму решение суда назвали проявлением двойных стандартов. При этом крымские музеи могут подать апелляцию на решение суда.
Напомним, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.
Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные шкатулки, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки – древний скифский шлем, которому свыше 2,4 тыс. лет. Стоимость всей экспозиции оценивается свыше миллиона евро.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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Суд Нидерландов признал Скифское золото украинским
Апелляционный суд Амстердама вынес решение о принадлежности коллекции скифского золота.
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