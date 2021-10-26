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Власть

Суд Амстердама сегодня вынесет решение по «скифскому золоту»

07:34 вторник, 26 октября 2021

Суд Амстердама вынесет сегодня решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года.

Открытое заседание состоится во Дворце правосудия в Амстердаме, сообщили в пресс-службе суда.

«Как Украина, так и крымские музеи могут претендовать на крымские сокровища – коллекцию артефактов, которые были предоставлены музею Алларда Пирсона крымскими музеями в 2013 году. В 2014 году музею Алларда Пирсона было неясно, кому должны быть возвращены артефакты», – говорится в сообщении.

По местному времени Амстердама вынесение решения назначено на 11.00 (12.00 по Москве).

Коллекция из 2 111 экспонатов, именуемая в СМИ «скифским золотом», включает экспонаты из четырех крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине. Но в январе 2017 года юристы крымских музеев подали апелляцию. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что оценочная страховая стоимость «скифского золота» составляет около 2 млн евро, а реальная стоимость экспонатов намного выше.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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