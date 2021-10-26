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Власть

Среди жителей Севастополя не будет эльфов и троллей

Среди жителей Севастополя не будет эльфов и троллей

фото © arc.construction

Сведения об имуществе севастопольцев, которые собираются в ходе Всероссийской переписи населения, будут учтены при обработке данных в обобщенном виде. А вот эльфы, джедаи и прочие представители экзотических существ не будут учтены вовсе.

Об этом в программе «На Троих» рассказала завкафедрой «Социальные коммуникации» СевГУ Ольга Ярмак.

Напомним, с 15 октября в Севастополе, как и по всей стране, стартовала Всероссийская перепись населения. Перепись 2021 года отличается тем, что горожане могут пройти ее онлайн, с помощью учетной записи Госуслуг.

Часть тех, кто уже поучаствовал в цифровой переписи, в соцсетях тревожно отметили, что их спрашивают о наличии имущества и уровне дохода.

Ольга Ярмак развеяла тревогу горожан, хоть и считает, что сомнения и опасения – один из признаков нормального мыслящего человека.

По словам социолога, эти вопросы нужны, чтобы составить и показать финансовое благополучие общества. Данные будут использованы исключительно в обобщенном виде. А персонализированную картину благосостояния конкретного гражданина лучше знает Федеральная налоговая служба, отметила Ольга Ярмак.

«Государство должно понять, как живет средний человек», – сказала социолог.

Что касается ситуаций, когда в графе национальность гражданин указывает принадлежность к таким экзотическим существам, как «эльф», «джедай» и тому подобное, то такие случаи попадут в статистическую погрешность и учтены не будут, заверила Ольга Ярмак.

«Просто потому, что таких национальностей у нас нет, не только у нас – их нет во всем мире», – пояснила социолог.

Полиция Севастополя, конечно, вряд ли надеется с помощью переписи выяснить, сколько в городе-герое несуществующих национальностей. Однако правоохранителям крайне необходимы сведения о реальной численности населения города-героя.

При этом горожанам стоит быть очень внимательными при визите в их дом переписчика – ситуацией могут воспользоваться мошенники. Чтобы избежать неприятностей, в полиции Севастополя разработали памятку, как отличить реального переписчика от мошенника.

В тексте использованы материалы: Форпост

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