Происшествия
Симферопольцу грозит срок за кражу из банкомата
В Симферополе полицейские задержали мужчину, который украл из банкомата деньги 58-летней горожанки.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МВД. Инцидент произошел в Киевском районе крымской столицы.
Женщина попыталась положить через банковский терминал на счет 20 тысяч рублей. Банкомат забрал деньги, однако операция до конца не завершилась и деньги на счет не пришли. За помощью она поспешила в полицию.
«Полицейские выяснили, что когда заявительница ушла, денежные средства банкомат все-таки вернул, и этим воспользовался неизвестный мужчина, забрав себе чужие деньги», - рассказали в ведомстве.
Подозреваемого установили и задержали по «горячим» следам, им оказался 46-летний симферополец.
В содеянном он признался. Со слов мужчины, подойдя к банкомату, он увидел деньги в купюроприемнике, однако вместо того, чтобы вернуть их в банк, он пополнил свой счет. Возбуждено уголовное дело.
За кражу с причинением значительного ущерба мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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