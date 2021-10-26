Севастополец пришел в барбер-шоп с карабином

В Севастополе взят под стражу мужчина, пришедший в парикмахерскую выяснять отношения с карабином.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Вечерняя перепалка между молодым работником одного из севастопольских барбершопов и подвыпившим 59-летним прохожим, который остановился добавить «градусов» прямо возле салона, получила неожиданное продолжение. Почувствовав себя оскорбленным, отдыхающий ушел, а вскоре вернулся, но уже с приятелем и… его охотничьим карабином.

«Злоумышленник стал угрожать расправой, но перейти от слов к делу он, к счастью, не успел: парень, с которым у него недавно произошел конфликт, успел в считанные секунды оценить опасную ситуацию, броситься на злоумышленника и силой отобрать оружие», – рассказали в ведомстве.

Дальше все происходило стремительно. На помощь парню выбежали еще один работник и директор салона. Обезоруженного дебошира и его приятеля мужчины крепко схватили и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ППС и участковый доставили обоих в райотдел, а изъятые карабин и боеприпасы направили в региональный экспертно-криминалистический центр УМВД России на исследование.

По решению суда инициатор конфликта помещен под стражу. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают в качестве наименьшего наказания штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, наихудшим же вариантом для злоумышленника может стать лишение свободы на срок до семи лет. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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