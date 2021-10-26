Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму

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Максимумы по выявленным случаям коронавируса и смертности от него фиксируются в России каждый день. Крым входит в первую десятку регионов по абсолютному количеству заражений за сутки, при этом по населению республика занимает в стране только 26 место.

Тем не менее, пока власти не идут на общефедеральный локдаун.

Когда президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, в республике ввели QR-коды для привитых от коронавируса граждан. Действовать они начинают с 25 октября. Несмотря на заявления федеральных и региональных властей о том, что нерабочие дни – это не отпуск и не каникулы, активность на сервисах по планированию путешествий возросла.

«Количество поисковых запросов авиабилетов, совершенных клиентами сервиса за последние дни с вылетом в Симферополь в период с 30 октября по 7 ноября, возросло на 58% в сравнении со среднедневным показателем предыдущей недели», – рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Чаще всего ищут авиабилеты в Крым на период с 30 октября по 7 ноября жители Москвы (доля поисковых запросов 44%), Санкт-Петербурга (13,5%), Екатеринбурга (4,3%), Казани (3,5%), Уфы (2,3%), Самары (2,2%), Новосибирска (2%), Тюмени (1,9%), Сургута (1,7%) и Челябинска (1,6%).

О нерабочих днях стало известно 20 октября. По данным фактических бронирований, совершенных с 19 по 21 октября и оформленных с вылетом в нерабочую неделю, Симферополь занимает десятое место в России с долей 2,1%. В сравнении с аналогичным периодом на предыдущей неделе спрос по бронированиям возрос на 16%.

При этом туроператоры и отельеры в Крыму не ощущают рост спроса на туры и средства размещения. «Ввели QR-коды, они не у многих есть. Наоборот, очень много аннуляций. Аннуляций больше, чем заявок», – сообщили в туркомпании «Гин-Сервис».

Это связано с тем, что временной промежуток между введением в регионе доступа по QR-кодам и сроком, необходимым для прохождения вакцинации двумя компонентами, очень мал. Поэтому и те из непривитых граждан, которые давно планировали отдых в Крыму в этот период без привязки к нерабочим дням, не смогут это сделать, даже если решат привиться.

«Мы ажиотажного спроса на Крым не наблюдаем, потому что не так много времени на вакцинацию и получение QR-кодов после нее. Мера нужная, но запоздалая, люфт по времени маленький. И даже те, кто заранее планировал отдых в Крыму, теперь сталкиваются со сложностями, потому что надо успеть привиться и получить QR-код, чтобы заселиться в Крыму», – рассказал председатель комитета по туризму и гостеприимству Севастопольской торгово-промышленной палаты, глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

После введения ограничений пострадает в основном легальный сектор бизнеса, а теневой, напротив, выиграет. Из-за невозможности заселиться в отель с QR-кодом, туристы переключатся на гостевые дома и посуточную аренду квартир.

«По опыту прошлого года могу сказать, в связи с введением таких ограничительных мер может пострадать реальный сектор экономики. Мы наблюдали в прошлом году картину, когда легальные отели стояли пустые, а нелегальный сектор – гостевые домы, частные домовладения, квартиры посуточно – им не обязательно требовать QR-коды, ПЦР-тесты, сертификаты – они загружались достаточно активно. Возможно, что именно этот пласт в предстоящие нерабочие дни будет загружаться активно и они отсюда точно пользу поимеют», – заключил Маковей.

16 сентября в Крыму пошла условная четвертая волна коронавируса. Через две недели суточные показатели заболеваемости COVID-19 начали бить рекорды. Спустя еще десять дней число заболевших за сутки в регионе начало превышать полтысячи, сейчас оно уже перевалило за 600. Из-за обострения эпидобстановки в Крыму и Севастополе ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, государственных и муниципальных служащих.

После введения в регионе QR-кодов для заселения в отели и санатории власти еще больше ужесточили ограничения. Если для бронирования номера в гостинице нужен только код, то для непосредственного заселения нужен и он, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее трех суток.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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