Производители круп предупреждают о росте цен на гречку и овсянку

Производители круп предупредил партнеров о повышении цен на ряд позиций на 10-20% с 4 ноября.

Причиной стал значительный рост цен на зерновые и зернобобовые культуры.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В торговой сети «Верный» подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало дальнейший рост, рассказал представитель сети газете. В сети пояснили, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не создавать дефицита товара на полках. Там стараются договариваться об отсрочке повышения или делить его на несколько этапов, добавили в «Верном».

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» также сообщил о росте себестоимости производства круп, отмечает издание. Так, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья - до 30%. В холдинге рассказали, что основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное - по рису. Остальные крупы и бобовые в среднем в закупке демонстрируют рост на 12-15% в течение последних двух месяцев. В «АФГ Националь» также сообщили, что «будут вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал газете, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, который является основным поставщиком данной продукции в стране. По оценкам ИКАР, стоимость гречки у алтайских производителей на 22 октября была на уровне 80,3 рубля за 1 кг, а в прошлом году - 56,9 рубля за 1 кг, пишет газета.

В Минсельхозе РФ газете подтвердили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. Объемы местного производства основных видов круп и сырья для них обеспечивают существующий внутренний спрос, добавили в ведомстве.

Запрет на экспорт гречихи и круп грубого помола из нее был введен Россией с 5 июня по 31 августа. С инициативой об ограничении экспорта выступил Минсельхоз РФ в целях сохранения необходимых объемов крупы на внутреннем рынке и недопущения колебаний цен.

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