Прогноз погоды в Крыму на вторник 26 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 26 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 12, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 73 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 74 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 68 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 78 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 85 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 79 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 15, в Николаевке - 17, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 26, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 19, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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