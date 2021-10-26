Происшествия
Полицейские задержали водителя после дрифта в центре Симферополя
Крымские полицейские привлекли к административной ответственности водителя, который дрифтовал в центре Симферополя.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«На перекрестке с круговым движением площади Советской города Симферополя неизвестный водитель, управляющий автомобилем Chevrolet Camaro, в темное время суток совершал опасные маневры», – говорится в сообщении.
Полицейские установили лихача. Владельцем автомобиля оказался 29-летний крымчанин, который сознался в нарушении правил дорожного движения.
«Вечером на автомобиле Chevrolet Camaro белого цвета нарушил правила дорожного движения, на кольце площади Советской сделал занос, в простонародии дрифт. Вину свою признаю, повторять такого больше не буду», – сказал мужчина.
В МВД отметили, что водитель нарушил несколько правил дорожного движения, за что привлечен к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали порядка 90 участников автомобильной вечеринки на автопарковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе. Позже появилось видео с места события.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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