Коронавирус в Крыму
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Пациенты частных клиник в Крыму не получат QR-код о перенесенном коронавирусе
Те из крымчан, кто проходил амбулаторное лечение от COVID-19 в частных медцентрах республики, сталкиваются с невозможностью получить QR-код о перенесенном заболевании.
Что делать, рассказали в региональном минздраве.
Многочасовые очереди в муниципальных поликлиниках отпугивают большую часть крымчан. Поэтому многие из них, если позволяют средства, предпочитают проходить лечение у частников. Однако оказывается, что такие клиники не вносят своих пациентов в реестр переболевших коронавирусной инфекцией. А значит, нет возможности получить QR-код на портале «Госуслуги», который теперь обязательно предъявлять при посещении публичных учреждений и мероприятий в Крыму.
«В этой ситуации, если человек сдает ПЦР-тест в частной клинике, при получении положительного результата необходимо сообщить как минимум в учреждение, к которому он прикреплен », - рассказал в ходе телемоста исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Он также объяснил, что поскольку частные клиники в Крыму не занимаются лечением коронавирусных больных, то информация о выявленном случае должна поступить в государственную поликлинику.
Это в свою очередь необходимо для того, чтобы заболевшего внесли в федеральный реестр.
Как уточнили в пресс-службе минздрава Крыма, если человек болен коронавирусом в данный момент, то где бы он ни проходил лечение, необходимо сообщить в ту поликлинику, к которой он прикреплен по месту регистрации или проживания.
Если COVID-19 уже позади, то со всеми подтверждающими заболевание документами следует обратиться в государственную поликлинику к своему участковому врачу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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