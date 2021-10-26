Происшествия
Памятник генералу Котляревскому в Феодосии второй раз лишился сабли
Специалисты выясняют, что стало причиной повторной поломки памятника генералу Котляревскому.
«Сейчас устанавливаются причины, по которым сабля отломалась. Сама она находится на хранении в МБУ «Городское благоустройство». Будет по возможности восстановлено в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе.
Также в администрации напомнили, что уже не в первый раз памятник генералу Котляревскому остается без сабли. В прошлый раз правоохранители установили, что часть скульптуры была повреждена неизвестными.
«Поэтому и на этот раз в МВД проводит совою проверку», — добавили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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