Памятник генералу Котляревскому в Феодосии второй раз лишился сабли

Специалисты выясняют, что стало причиной повторной поломки памятника генералу Котляревскому.

«Сейчас устанавливаются причины, по которым сабля отломалась. Сама она находится на хранении в МБУ «Городское благоустройство». Будет по возможности восстановлено в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе.

Также в администрации напомнили, что уже не в первый раз памятник генералу Котляревскому остается без сабли. В прошлый раз правоохранители установили, что часть скульптуры была повреждена неизвестными.

«Поэтому и на этот раз в МВД проводит совою проверку», — добавили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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