Осужденная за «госизмену» пенсионерка из Севастополя находится во «Владимирском централе»

В «Крымской правозащитной группе» сообщают, что осужденная российским судом за «госизмену» 66-летняя гражданка Украины, жительница Севастополя Галина Довгополая пробыла три недели в СИЗО в Нижнем Новгороде (Россия).

Сейчас, по данным правозащитников, женщина находится во «Владимирском централе» и ждет этапирования в женскую колонию.

До этого в КПГ сообщали, что 66-ленюю Довгополую, приговоренную к 12 годам в колонии строгого режима, этапировали из СИЗО Симферополя в Россию для отбывания наказания. По последним данным, она находилась в СИЗО № 1 Краснодара.

Подтверждения информации правозащитников относительно местонахождения Довгополой из других источников нет.

В конце ноября 2019 года в Федеральной службе безопасности России сообщали о задержании в Севастополе женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. В течение 2020 года ей несколько раз продлевали меру пресечения.

Севастопольский городской суд сообщил, что 24 марта 2021 года Довгополую приговорили к колонии строгого режима. Как сообщала пресс-служба суда, уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, в связи с тем, что «в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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