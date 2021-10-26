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Власть

Новейший комплекс контроля за космическим пространством введут в строй в Крыму

15:50 вторник, 26 октября 2021

Новейший лазерно-оптический комплекс Системы контроля за космическим пространством (СККП) выведут на боевое дежурство в Крыму в 2022 году.

Об этом сообщил главный конструктор комплекса (концерн «МАК «Вымпел») Виталий Горючкин, передает «Интерфакс».

«В Крыму завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса и планируется, что со следующего года он уже выйдет на дежурство, – сообщил Горючкин. – В ближайшей перспективе там же планируется развернуть новую оптико-электронную станцию с более крупным телескопом».

Основная задача устанавливаемого в Крыму комплекса СККП – контроль высокоорбитальных космических объектов. В целом Система контроля за космическим пространством включает в себя командный пункт, систему связи и наблюдательные средства.

«На основе всей этой информации ведется главный каталог системы контроля космического пространства, в котором мы храним информацию о текущем состоянии всех околоземных космических объектов, о произошедших событиях, таких как маневры, разрушения, сходы с орбит, опасные сближения, а также о прогнозируемых событиях», – пояснил Горючкин.

Комплекс, аналогичный тому, что устанавливают в Крыму, уже работает на Алтае. До 2025 года военные получат 12 новых таких комплексов для обнаружения космических объектов.

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