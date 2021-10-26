Новейший комплекс контроля за космическим пространством введут в строй в Крыму

Новейший лазерно-оптический комплекс Системы контроля за космическим пространством (СККП) выведут на боевое дежурство в Крыму в 2022 году.

Об этом сообщил главный конструктор комплекса (концерн «МАК «Вымпел») Виталий Горючкин, передает «Интерфакс».

«В Крыму завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса и планируется, что со следующего года он уже выйдет на дежурство, – сообщил Горючкин. – В ближайшей перспективе там же планируется развернуть новую оптико-электронную станцию с более крупным телескопом».

Основная задача устанавливаемого в Крыму комплекса СККП – контроль высокоорбитальных космических объектов. В целом Система контроля за космическим пространством включает в себя командный пункт, систему связи и наблюдательные средства.

«На основе всей этой информации ведется главный каталог системы контроля космического пространства, в котором мы храним информацию о текущем состоянии всех околоземных космических объектов, о произошедших событиях, таких как маневры, разрушения, сходы с орбит, опасные сближения, а также о прогнозируемых событиях», – пояснил Горючкин.

Комплекс, аналогичный тому, что устанавливают в Крыму, уже работает на Алтае. До 2025 года военные получат 12 новых таких комплексов для обнаружения космических объектов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно что строят для нового десантно-штурмового полка под Феодосией. В Феодосии планируют до конца года завершить строительство первых объектов нового полкового городка для российских военных, сообщают в Минобороны России.

Россия ждет нападения на Крым с моря. Черноморский флот России и авиация российского Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Черноморский флот привлек более 40 кораблей к учениям в Крыму. Черноморский флот задействовал более 40 кораблей, в том числе флагман флота крейсер «Москва», в командно-штабных учениях, которые проходят на востоке Крыма.

Россия стягивает тысячи военных в Крым. Войска готовятся к любым сценариям, в том числе к действиям при использовании условным противником оружия массового поражения.