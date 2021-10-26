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Происшествия

Неизвестные напали на крымского общественника Талипова

Неизвестные напали на крымского общественника Талипова

фото © Фото предоставлено Александром Талиповым

Критика губернатора Сергея Аксенова облили зеленкой и назвали предателем родины, пригрозив в следующий раз убить.

На крымского общественного деятеля Александра Талипова напали во дворе его дома, попытались избить и облили зеленкой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, прикрепив фото людей, которые, как уверяет общественник, на него напали.

«Заявляли, что, если увидят меня еще раз - убьют. При этом сказали, я предатель Родины. Видимо, ждали меня длительное время. Вызвал полицию», - сообщил Талипов.

Ранее Талипов, ставший участником скандала с якобы имевшими место домогательствами к двум девушкам, пожаловался, что после обвинения со стороны Елены Бобкиной стал испытывать «травлю».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Примечания

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Происшествия
Неизвестные напали на крымского общественника Талипова

Неизвестные напали на крымского общественника Талипова фото

Критика губернатора Сергея Аксенова облили зеленкой и назвали предателем родины, пригрозив в следующий раз убить.

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