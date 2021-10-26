Происшествия
Молодой мотоциклист насмерть разбился под Севастополем
ДТП произошло на Симферопольском шоссе. Водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилем «ГАЗель» при попытке обойти поток транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
«Водитель мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся впереди ГАЗелью, водитель которой перестроил свой транспортное средство в левую полосу, чтобы заехать на АЗС, и пропускал встречное движение», — уточнили в пресс-службе.
22-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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