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Происшествия

Молодой мотоциклист насмерть разбился под Севастополем

ДТП произошло на Симферопольском шоссе. Водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилем «ГАЗель» при попытке обойти поток транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

«Водитель мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся впереди ГАЗелью, водитель которой перестроил свой транспортное средство в левую полосу, чтобы заехать на АЗС, и пропускал встречное движение», — уточнили в пресс-службе.

22-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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