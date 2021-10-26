Мэр Феодосии Сергей Бовтуненко ушел в отставку

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Светлана Дорош.

«На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют. Все работает в штатном режиме», — уточнил глава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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