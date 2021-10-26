Коронавирус в Крыму
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Крымский специалист спрогнозировал окончание пандемии не ранее, чем через год
фото © meduza.io
Пандемия коронавирусной инфекции завершится не раньше, чем через год, при условии, что вирус не будет кардинально мутировать и в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка, считает зав. кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета Искандер Каримов.
Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.
Как отмечает специалист, победить вирус возможно путем обязательной и быстрой массовой вакцинации населения, которая позволит сформировать коллективный иммунитет.
«Эпидемиологический процесс состоит из двух частей: восприимчивого организма и вируса. Обеспечить вакцинацию населения достаточно быстро, как это сделали в Израиле или Китае, мы по разным причинам пока не смогли. А восприимчивый организм становится менее устойчивым вообще ко многим вирусным заболеваниям, в частности респираторным вирусным инфекциям. При этом негативных факторов, влияющих на организм, очень много: это и социально-экономические условия, и экологические условия, и стрессовые ситуации. Весь мир уже 1,5-2 года живет в стрессовом состоянии. Пока не будет обязательной вакцинации, ничего не изменится», – отметил Искандер Каримов.
По его словам, из-за отсутствия иммунной прослойки в обществе создаются благоприятные условия для распространения инфекции и мутации вируса.
«Чем больше у вируса возможностей циркуляции, тем больше вероятность его мутации. В среднем относительно существенная мутация происходит один раз в два месяца, и еще полгода назад я говорил, что очень беспокоюсь за судьбу детей, поскольку вирус дойдет и до них. Он будет мутировать до такой степени, чтобы охватить всю популяцию. Кроме того, из-за мутаций может снижаться эффективность вакцин. И если вирус продолжит циркулировать еще, например, год, то вакцины нужно будет регулярно обновлять, делать более совершенными, учитывая мутации вируса», – добавил Искандер Каримов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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