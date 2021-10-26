Крымские музеи намерены обжаловать передачу «скифского золота» Украине

фото © Новости Крыма

Юристы, представляющие крымские музеи, изучат возможность обжалования решения суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» из Крыма.

Об этом сообщил глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Решение неожиданностью для нас не стало, но я, конечно, шокирован подобного рода отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, просто мерзкое. И я по этому поводу очень сожалею, – сказал Мальгин. – Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать».

Ранее сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче «скифского золота» в пользу Украины. После оглашения решения судья заявил, что оно может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама.

Коллекция из 2 111 экспонатов получила в СМИ название «скифское золото». Она включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине. Но в январе 2017 года юристы крымских музеев подали апелляцию. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи Дуко Оранье в деле о принадлежности «скифского золота». За год до этого суд отказал Украине в отводе Оранье. Представители крымских музеев заявляли, что считают повторное требование украинской стороны попыткой затянуть разбирательство.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что оценочная страховая стоимость «скифского золота» составляет около 2 млн евро, а реальная стоимость экспонатов намного выше.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские задержали водителя после дрифта в центре Симферополя. Крымские полицейские привлекли к административной ответственности водителя, который дрифтовал в центре Симферополя.

В симферопольском СИЗО задержали посылку с мобильными телефонами. Посылку с запрещенными предметами обнаружили в комнате приема посылок и передач СИЗО-1.

В аэропорту Симферополя задержали еще одного петербуржца с украденным спасательным жилетом. В аэропорту Симферополь полицейские задержали петербуржца, который украл аварийно-спасательный жилет из самолета.

Суд Амстердама сегодня вынесет решение по «скифскому золоту». Суд Амстердама вынесет сегодня решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года.