Крымчанин зарезал собутыльника и ранил еще одного участника застолья

Следователи возбудили уголовное дело в отношении крымчанина, который зарезал одного собутыльника и ранил второго.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя села Калиновка Ленинского района Республики Крым. Он подозревается в совершении убийства гражданина и в покушении на убийство двух и более лиц, – сообщила Постнова. – Установлено, что поздним вечером 23 октября текущего года в домовладении у 39-летнего мужчины двое знакомых распивали спиртные напитки. Во время застолья завязался словесный конфликт, в результате которого хозяин нанес одному гостю не менее 12 ударов ножом по телу, от которых тот скончался на месте преступления, второму – не менее 11 ударов».

Она отметила, что убить второго гостя мужчина не смог, поскольку пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. После этого он спрятался в автомобиле соседа, где его нашли и задержали.

«На месте преступления проведены все необходимые первоначальные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы, назначены соответствующие экспертизы. По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнила Постнова.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что в ходе конфликта погиб 34-летний приезжий гражданин. Второй пострадавший – 38-летний мужчина – был доставлен в больницу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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