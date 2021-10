Какой сегодня праздник 26 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время — по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков — монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей.

Праздник граната в Азербайджане

При совместной организации Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и Гейчайской районной исполнительной власти, в городе Гейчае, традиционном центре гранатоводчества Азербайджана, ежегодно в дни сбора этого плода проходит Праздник граната (азерб. Nar bayramı). Он ведет свою историю с 2006 года и проходит в период с 26 октября по 7 ноября.

Для участия в праздничных мероприятиях в район приезжают представители госорганов, члены Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, гости из соседних районов, которых тепло встречают жители и представители районной общественности.

Стоит отметить, что и сам город готовится к празднику. Проводятся работы по благоустройству, парки, сады и улицы празднично украшаются.

Злата Онучница (Банное обиходье), Иверская

Православные люди в этот день отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.

Также сегодня, 26 октября, отмечают такие праздники:

- Праздник приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day)

- День кутания в пледы

- День тыквы (Pumpkin Day) в США

- День и ночь воя на луну (Howl At the Moon Day and Night) в США

- День детей в Малайзии

- День куриного стейка (National Chicken Fried Steak Day) в США

- День пирога с фаршем (National Mincemeat Pie Day) в США

- День святого Дмитрия Солунского в Греции, Румынии, Болгарии

- День питбуля (National Pit Bull Awareness Day) в США

- День присоединения в Индии

- День траура в Ливии

- День вооруженных сил Бенина

- День республики в Австрии

- День труда в Новой Зеландии

Сегодня именины празднуют: Альфред, Вениамин, Карп, Трофим, Хрисия, Никита, Агафодор, Диоскор, Флорентий, Агафоника (Агафоник), Антигон, Злата, Папила.

Что происходило 26 октября в прошлые годы

1492 - был изобретен карандаш с грифелем.

1636 - основан Гарвардский колледж, позднее ставший всемирно известным университетом.

1863 - Италия и Эфиопия заключили Аддис-Абебский мирный договор.

1900 - Нью-Йорк обзаводится своим метрооткрывается первая линия метрополитена.

1938 - химический концерн «DuPont» разработал новый синтетический материал - нейлон.

1954 - подписано Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между Францией и Западной Германией.

1956 - образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1962 - дан старт проекту по строительству сверхзвукового пассажирского самолета - «Конкорд» - правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о его совместном создании.

1972 - США официально оформляют поражение во Вьетнамской войнев Северном Вьетнаме опубликован текст Соглашения о прекращении боевых действий.

1991 - Туркмения через референдум приобрела независимость.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 октября. Какие праздники будут завтра?

