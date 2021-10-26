Общество
Какой сегодня праздник 26 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы
Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.
Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время — по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков — монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.
Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей.
Праздник граната в Азербайджане
Фото Википедия
При совместной организации Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и Гейчайской районной исполнительной власти, в городе Гейчае, традиционном центре гранатоводчества Азербайджана, ежегодно в дни сбора этого плода проходит Праздник граната (азерб. Nar bayramı). Он ведет свою историю с 2006 года и проходит в период с 26 октября по 7 ноября.
Для участия в праздничных мероприятиях в район приезжают представители госорганов, члены Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, гости из соседних районов, которых тепло встречают жители и представители районной общественности.
Стоит отметить, что и сам город готовится к празднику. Проводятся работы по благоустройству, парки, сады и улицы празднично украшаются.
Злата Онучница (Банное обиходье), Иверская
Православные люди в этот день отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.
Также сегодня, 26 октября, отмечают такие праздники:
- Праздник приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day)
- День кутания в пледы
- День тыквы (Pumpkin Day) в США
- День и ночь воя на луну (Howl At the Moon Day and Night) в США
- День детей в Малайзии
- День куриного стейка (National Chicken Fried Steak Day) в США
- День пирога с фаршем (National Mincemeat Pie Day) в США
- День святого Дмитрия Солунского в Греции, Румынии, Болгарии
- День питбуля (National Pit Bull Awareness Day) в США
- День присоединения в Индии
- День траура в Ливии
- День вооруженных сил Бенина
- День республики в Австрии
- День труда в Новой Зеландии
Сегодня именины празднуют: Альфред, Вениамин, Карп, Трофим, Хрисия, Никита, Агафодор, Диоскор, Флорентий, Агафоника (Агафоник), Антигон, Злата, Папила.
Что происходило 26 октября в прошлые годы
1492 - был изобретен карандаш с грифелем.
1636 - основан Гарвардский колледж, позднее ставший всемирно известным университетом.
1863 - Италия и Эфиопия заключили Аддис-Абебский мирный договор.
1900 - Нью-Йорк обзаводится своим метрооткрывается первая линия метрополитена.
1938 - химический концерн «DuPont» разработал новый синтетический материал - нейлон.
1954 - подписано Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между Францией и Западной Германией.
1956 - образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
1962 - дан старт проекту по строительству сверхзвукового пассажирского самолета - «Конкорд» - правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о его совместном создании.
1972 - США официально оформляют поражение во Вьетнамской войнев Северном Вьетнаме опубликован текст Соглашения о прекращении боевых действий.
1991 - Туркмения через референдум приобрела независимость.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 октября. Какие праздники будут завтра?
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