Эксперт уверен, что QR-коды не защитят Крым от туристов и ковида

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Требование QR-кодов при заселении в отели не ограничит поток туристов в Крым, а только создаст сложности в работе легального сектора.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Ранее региональные власти обязали гостиницы и санатории отказывать в бронировании номеров лицам старше 18 лет без предоставления сведений о вакцинации или QR-кода.

«Введением таких мер мы не ограничиваем поток туристов в Крым, мы ограничиваем работу легального сектора», - сказал Волков.

Он пояснил, что от этой меры пострадают только легальные отели, которые работают с соблюдением всех противоковидных мер и будут вынуждены отказывать гостям. В то время как отели частного сектора спокойно примут гостей без каких-либо справок.

Гость студии подчеркнул, что информация о необходимости предъявлять QR-код при заселении появилась совсем недавно, в то время как многие россияне планировали отдых заранее.

В результате те их них, кто по какой-то причине не сможет предоставить справку о вакцинации, будут вынуждены отменить поездку или попытаться выбрать другое место для отдыха. Он также отметил, что регионы ужесточают ограничения постепенно.

«Это вводит в заблуждение туристов, которые сейчас перемещаются по стране и, возможно, хотели бы провести нерабочие дни в одном или нескольких регионах», - продолжил он.

Президент ОСИГ также указал на еще одну проблему, которую придется решать по итогу нерабочей недели. Это возврат средств за туры, которые пришлось отменить из-за введенных ограничений. Он отметил, что ситуация с «зависшими» турами достаточно серьезная и требует решения на самом высоком уровне.

«ОСИГ будет обращаться к президенту и в правительство РФ, для того, чтобы не допустить ситуацию с невозвратом денег за ранее купленные туры», - сказал он и добавил, что есть случаи невозвратов еще по турам за апрель-июнь 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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