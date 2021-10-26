Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.2
воздух +6
море +19

Коронавирус в Крыму

Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

фото © rbc.ru

Кафе и рестораны Севастополя с 15 октября существуют в условиях необъявленного локдауна.

Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал председатель Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров. С 15 октября в Севастополе ужесточили противоковидные ограничения.

Кафе и ресторанам было предписано проверять наличие QR-кодов о вакцинации у посетителей.

«Число посетителей, которые приходят в заведения, после введения QR-кодов сократилось очень сильно – где-то на 80%», - поделился Штукатуров.

Он подчеркнул, что в связи с новыми ограничениями бизнес вновь оказался на грани закрытия. При этом предприятия отрасли с начала лета активно вакцинируют сотрудников, а также тратят серьезные средства на обеспечения требований и мер безопасности, заверил он. Кроме уменьшения числа гостей и возросших расходов председатель Союза рестораторов Севастополя указал на еще одну проблему – потерю квалифицированных кадров.

«В весны прошлого года начался сильный отток кадров из отрасли. Люди перестают верить в стабильность работы и меняют сферу деятельности. Восполнить освободившиеся места некем», - посетовал ресторатор.

Он подчеркнул, что это касается как управленцев, так и официантов, и мойщиков посуды. Не спасает даже повышение заработной платы и улучшение условий труда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах. Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.

В Севастополе подорожали овощи, сметана и колбаса. За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировали подорожание ряда овощей, сметаны и колбасы.

«Крымский титан» задолжал более 37 миллионов за аренду земли. Владелец крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы, работа которого привела к экологическому ЧП на севере Крыма, должен выплатить 37,5 млн рублей арендной платы.

Крымчанам продают живую рыбу с червями. Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.

Общество
Какой сегодня праздник 26 октября

Какой сегодня праздник 26 октября фото

Сегодня, 26 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

Кафе и рестораны Севастополя с 15 октября существуют в условиях необъявленного локдауна.

Власть
Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ограничить

Движение автомобилей по Крымскому мосту могут ненадолго ограничить из-за противопожарных учений.

Власть
Крымчане пытаются спасти от девелоперов Тихую бухту

Крымчане пытаются спасти от девелоперов Тихую бухту

В Феодосии общественники и прокуратура намерены вернуть городу участки в восточном Крыму на подступах к Тихой бухте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации