Коронавирус в Крыму
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Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей
фото © rbc.ru
Кафе и рестораны Севастополя с 15 октября существуют в условиях необъявленного локдауна.
Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал председатель Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров. С 15 октября в Севастополе ужесточили противоковидные ограничения.
Кафе и ресторанам было предписано проверять наличие QR-кодов о вакцинации у посетителей.
«Число посетителей, которые приходят в заведения, после введения QR-кодов сократилось очень сильно – где-то на 80%», - поделился Штукатуров.
Он подчеркнул, что в связи с новыми ограничениями бизнес вновь оказался на грани закрытия. При этом предприятия отрасли с начала лета активно вакцинируют сотрудников, а также тратят серьезные средства на обеспечения требований и мер безопасности, заверил он. Кроме уменьшения числа гостей и возросших расходов председатель Союза рестораторов Севастополя указал на еще одну проблему – потерю квалифицированных кадров.
«В весны прошлого года начался сильный отток кадров из отрасли. Люди перестают верить в стабильность работы и меняют сферу деятельности. Восполнить освободившиеся места некем», - посетовал ресторатор.
Он подчеркнул, что это касается как управленцев, так и официантов, и мойщиков посуды. Не спасает даже повышение заработной платы и улучшение условий труда.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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