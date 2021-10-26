Частичный локдаун в Севастополе лишил общепит 80 процентов посетителей

фото © rbc.ru

Кафе и рестораны Севастополя с 15 октября существуют в условиях необъявленного локдауна.

Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал председатель Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров. С 15 октября в Севастополе ужесточили противоковидные ограничения.

Кафе и ресторанам было предписано проверять наличие QR-кодов о вакцинации у посетителей.

«Число посетителей, которые приходят в заведения, после введения QR-кодов сократилось очень сильно – где-то на 80%», - поделился Штукатуров.

Он подчеркнул, что в связи с новыми ограничениями бизнес вновь оказался на грани закрытия. При этом предприятия отрасли с начала лета активно вакцинируют сотрудников, а также тратят серьезные средства на обеспечения требований и мер безопасности, заверил он. Кроме уменьшения числа гостей и возросших расходов председатель Союза рестораторов Севастополя указал на еще одну проблему – потерю квалифицированных кадров.

«В весны прошлого года начался сильный отток кадров из отрасли. Люди перестают верить в стабильность работы и меняют сферу деятельности. Восполнить освободившиеся места некем», - посетовал ресторатор.

Он подчеркнул, что это касается как управленцев, так и официантов, и мойщиков посуды. Не спасает даже повышение заработной платы и улучшение условий труда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Сама в шоке»: продавец из Симферополя о ценах в магазинах. Объявление с просьбой к покупателям сдерживать эмоции рассмешило пользователей соцсети.

В Севастополе подорожали овощи, сметана и колбаса. За прошедшую неделю в Севастополе зафиксировали подорожание ряда овощей, сметаны и колбасы.

«Крымский титан» задолжал более 37 миллионов за аренду земли. Владелец крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы, работа которого привела к экологическому ЧП на севере Крыма, должен выплатить 37,5 млн рублей арендной платы.

Крымчанам продают живую рыбу с червями. Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.