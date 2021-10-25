Замену Аксенову ищут в Петербурге

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Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.

Главу Крыма Сергея Аксенова могут сменить раньше истечения срока его полномочий в 2024 году. Возможным кандидатом на этот пост называют одного из вице-губернаторов Санкт-Петербурга, пишет Telegram-канал «АНП».

Авторы канала сообщают о недавнем визите на полуостров губернатора культурной столицы Александра Беглова, который встретился с Аксеновым и с экс-полпредом президента в Крыму Олегом Белавенцевым, который сейчас является консулом Никарагуа в республике.

Отмечается, что в переговорах также участвовал миллиардер Владимир Евтушенков – глава АФК «Система», которую связывают со структурами, построившими новый медцентр имени Семашко под Симферополем за 10 миллиардов рублей. К слову, бизнесмен присутствовал на инаугурации Сергея Аксенова в сентябре 2019 года, когда тот в очередной раз стал главой Крыма.

По мнению московских экспертов, поездка Беглова и Евтушенкова на полуостров связана с возможным переводом одного из вице-губернаторов Питера на должность главы Крыма раньше 2024 года.

«АНП» пишет, что за некоторыми крымскими министрами «установлено наблюдение, идут негласные проверки финансовой прозрачности» органов исполнительной власти.

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