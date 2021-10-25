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Власть

Власти Ялты похвастались, что жестко наказали «вандала-художника»

09:44 понедельник, 25 октября 2021
Ялта

23-летнего молодого человека в Ялте правоохранители задержали за нанесением граффити в одном из подземных переходов.

При этом, как выяснилось ранее уличный художник уже успел «облагородить» остановку общественного транспорта в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что работы задержанного есть на стенах подземного перехода с улицы Московской на улицу Киевскую, на здании жилого дома по улице Васильева, а также на трансформаторном щите и подпорной стене троллейбусного парка микрорайона Васильевка в Ялте», — уточнили в пресс-службе.

Теперь за свои художества крымчанин заплатит свыше 40 тысяч рублей штрафа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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