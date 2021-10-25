Власти Севастополя не будут пускать в город туристов-антивакцинаторов

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Власти Севастополя не будут пускать в город туристов без QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Как сообщил на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев, с 30 октября на въезде в Севастополь вновь установят блокпосты.

«Мы технологию в прошлом году отрабатывали. На период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были, с целью контроля на въезде QR-кодов, говорящих о вакцинации, перенесенном заболевании, – ну все то же самое, что мы гражданам предъявляем внутри города. Соответственно, те, кто не соблюдает эти требования, уже на въезде должны быть возвращены обратно, потому что мы эти нерабочие дни устанавливаем, чтобы все-таки изменить ситуацию с ковидом», – заявил Развожаев.

По словам губернатора, многие граждане видят в предстоящем периоде выходных дней возможность совершить путешествие – желающих приехать в Севастополь много. «Хотя прошла информация, что начались все-таки отмены бронирования, к сожалению, есть люди, которые воспринимают эти нерабочие дни не как средство и возможность побыть дома, чтобы страна немножко переключилась от этой волны (роста заболеваемости COVID-19), а как выходные дни и планируют себе отпуска, поездки разные, в том числе на полуостров и в Севастополь», – пояснил он.

Нерабочей объявлена неделя с 30 октября по 7 ноября. Главы регионов получат возможность продлевать нерабочий период и дальше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится.

Система QR-кодов для вакцинированных была введена в Севастополе 12 октября. В ряде сфер граждане допускаются к работе или к получению услуги только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Непривитые должны предоставлять справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает семь дней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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