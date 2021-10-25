Вход в Ботанический сад КФУ возможно станет платным

В социальных сетях распространяют информацию о том, что ботанический сад Крымского федерального университета может стать платным.

Данную ситуацию корреспонденту «Крымского информационного агентства» прокомментировал ректор КФУ Андрей Фалалеев.

На днях в социальной сети Facebook появилась неподтвержденная информация о намерении руководства КФУ сделать вход в ботанический сад им. Багрова платным. По словам автора поста университету содержать сад дорого, поэтому вход на территорию оставят свободным только для студентов.

Как сообщил нам Фалалеев, ботанический сад действительно ждут перемены, но платный вход никто не планирует вводить.

«Это еще не обсуждались ни на каком уровне. Но изменения в ботаническом саду будут. Здесь планируется открыть научный парк и это исключительно во благо города, республики и университета».

При этом ректор затруднился пока сообщить детали.

«Мы еще не озвучивали, не анонсировали, все еще в планах. Не комментируем сейчас пока. Придет время — все озвучим», — пообещал Фалалеев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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