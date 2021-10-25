Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.6
воздух +5
море +17

Коронавирус в Крыму

В симферопольском кинотеатре поймали посетителей без QR-кода

15:58 понедельник, 25 октября 2021
Симферополь

В Симферополе во время рейда в кинотеатре «Спартак» выявили посетителей без QR-кода. Кроме того во время проверки выяснилось, что в кинотеатре нет ответственного лица, который проверяет наличие справок и QR-кодов у посетителей.

Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщил замначальника управления административных органов администрации Симферополя Максим Степанченко.

«На входе в кинотеатр отсутствует человек, который проверяет температуру, наличие справок или QR-кодов у посетителей. На месте составлен первичный акт осмотра, в котором указаны все нарушения. Даются одни сутки на устранение. И через неделю при повторной проверке, если нарушения будут выявлены, материалы передадим в Роспотребнадзор. Предприятие будет нести административную ответственность, — уточнил Степанченко.

Напомним, с сегодняшнего дня в крымской столице началась проверка заведений на соблюдение антиковидных мер. В ходе ежедневных рейдов будут проверять наличие QR-кода, паспорта и маски.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе криминалист случайно задержал вора. Севастопольский эксперт-криминалист, возвращаясь домой после дежурства, случайно оказался на месте преступления и задержал подозреваемого.

Налоговая служба в Крыму приостанавливает прием посетителей. Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Крыма с 1 по 3 ноября приостановлен.

Власти Ялты похвастались, что жестко наказали «вандала-художника». 23-летнего молодого человека в Ялте правоохранители задержали за нанесением граффити в одном из подземных переходов.

Семье из Феодосии грозит срок за устроенный лесной пожар. Пикник с шашлыками в лесу может обернуться для местных жителей уголовным делом.

Коронавирус в Крыму
«Медицина не справляется»: Аксенов оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму

«Медицина не справляется»: Аксенов оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне роста заболеваемости COVID-19 поручил увеличить количество экипажей скорой помощи, чтобы сократить период ожидания врачей и минимизировать необходимость людей самим идти в поликлиники.

Власть
Замену Аксенову ищут в Петербурге

Замену Аксенову ищут в Петербурге

Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.

Общество
Днем тепло, ночью мороз: крымчан ожидают резкие перепады погоды

Днем тепло, ночью мороз: крымчан ожидают резкие перепады погоды

Недавно на полуострове выпал первый снег, но теплые дни еще вернутся в регион.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации