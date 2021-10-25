В симферопольском кинотеатре поймали посетителей без QR-кода

В Симферополе во время рейда в кинотеатре «Спартак» выявили посетителей без QR-кода. Кроме того во время проверки выяснилось, что в кинотеатре нет ответственного лица, который проверяет наличие справок и QR-кодов у посетителей.

Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщил замначальника управления административных органов администрации Симферополя Максим Степанченко.

«На входе в кинотеатр отсутствует человек, который проверяет температуру, наличие справок или QR-кодов у посетителей. На месте составлен первичный акт осмотра, в котором указаны все нарушения. Даются одни сутки на устранение. И через неделю при повторной проверке, если нарушения будут выявлены, материалы передадим в Роспотребнадзор. Предприятие будет нести административную ответственность, — уточнил Степанченко.

Напомним, с сегодняшнего дня в крымской столице началась проверка заведений на соблюдение антиковидных мер. В ходе ежедневных рейдов будут проверять наличие QR-кода, паспорта и маски.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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