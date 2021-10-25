Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост смертности в Крыму: морги загружены ● Власти Севастополя не будут пускать в город туристов-антивакцинаторов ● Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции ● В Крыму 655 новых заражений коронавирусом ● В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов
В симферопольском кинотеатре поймали посетителей без QR-кода
В Симферополе во время рейда в кинотеатре «Спартак» выявили посетителей без QR-кода. Кроме того во время проверки выяснилось, что в кинотеатре нет ответственного лица, который проверяет наличие справок и QR-кодов у посетителей.
Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщил замначальника управления административных органов администрации Симферополя Максим Степанченко.
«На входе в кинотеатр отсутствует человек, который проверяет температуру, наличие справок или QR-кодов у посетителей. На месте составлен первичный акт осмотра, в котором указаны все нарушения. Даются одни сутки на устранение. И через неделю при повторной проверке, если нарушения будут выявлены, материалы передадим в Роспотребнадзор. Предприятие будет нести административную ответственность, — уточнил Степанченко.
Напомним, с сегодняшнего дня в крымской столице началась проверка заведений на соблюдение антиковидных мер. В ходе ежедневных рейдов будут проверять наличие QR-кода, паспорта и маски.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе криминалист случайно задержал вора. Севастопольский эксперт-криминалист, возвращаясь домой после дежурства, случайно оказался на месте преступления и задержал подозреваемого.
Налоговая служба в Крыму приостанавливает прием посетителей. Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Крыма с 1 по 3 ноября приостановлен.
Власти Ялты похвастались, что жестко наказали «вандала-художника». 23-летнего молодого человека в Ялте правоохранители задержали за нанесением граффити в одном из подземных переходов.
Семье из Феодосии грозит срок за устроенный лесной пожар. Пикник с шашлыками в лесу может обернуться для местных жителей уголовным делом.
«Медицина не справляется»: Аксенов оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне роста заболеваемости COVID-19 поручил увеличить количество экипажей скорой помощи, чтобы сократить период ожидания врачей и минимизировать необходимость людей самим идти в поликлиники.
Замену Аксенову ищут в Петербурге
Эксперты прогнозируют перевод в Крым одного из вице-губернаторов культурной столицы.
Днем тепло, ночью мороз: крымчан ожидают резкие перепады погоды
Недавно на полуострове выпал первый снег, но теплые дни еще вернутся в регион.
Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин
В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.
22 октября
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.