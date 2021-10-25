Происшествия
В Севастополе со скал Фиолента опять сорвался человек
Инцидент произошел у остановки общественного транспорта «Маяк».
Со скал Фиолента в Севастополе снова сорвался человек. Инцидент произошел в субботу, 23 октября, вблизи остановки общественного транспорта «Маяк», сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты.
Сигнал о необходимости оказания помощи упавшему с высоты мужчине спасатели получили в 16 часов 3 минуты. К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.
«Спасатели нашли пострадавшего, оказали первую помощь, эвакуировали его из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 16:57», – уточняется в сообщении.
Отметим, что подобные инциденты вблизи смотровой площадки на мысе Фиолент происходят с пугающей регулярностью. В марте прошлого в этом районе сорвались двое отдыхающих, один из них погиб на месте, второй с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
В июле текущего года севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности спуска и купания в не оборудованных для этого местах. На табличках, в частности, указывалось количество погибших в этом районе людей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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