В Севастополе на инфекционные заболевания проверяют лошадей

Ветслужба проводит отбор проб биоматериала для диагностических исследований на опасные инфекционные заболевания – инфекционную анемию лошадей, САП и случную болезнь.

Специалисты выявляют на ранних стадиях болезни, которые невозможно обнаружить визуально. Для определения инфекций у лошадей берут кровь. В пресс-службе городского ветцентра рассказали, что в настоящее время в стране напряженная эпизоотическая ситуация по ИНАН, САПу и случной болезни лошадей. В случае, если указанные заболевания будут выявлены среди поголовья животных, то в регионе введут карантин. При этом, животных с клиническими признаками болезней отправят на убой.

Известно, что в текущем году в ветеринарную лабораторию было направлено 330 проб биологического материала от лошадей. Исследования показали отрицательные результаты на эти заболевания.

Также, ветеринарная служба Севастополя проводит профилактическую вакцинацию лошадей против сибирской язвы. Уже привито 327 животных.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополю стоит готовиться к резкому подорожанию молока. Российский союз производителей молока Союзмолоко заявил о готовящемся подорожании молока на полках магазинов в связи с резким ростом себестоимости производства молока почти на 30%.

В Крыму проведут «картофельную» реформу. Северные и центральные регионы России снабдят Крымский полуостров картофелем.

Расплодившиеся мыши угрожают посевам зерновых в Крыму. В Крыму наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов, которые угрожают посевам сельскохозяйственных культур в республике.

В Крыму мечтают засадить оливами весь ЮБК. В Крыму оливковые деревья растут уже более двух тысяч лет, хотя их плоды по-прежнему несправедливо считают заморским лакомством.