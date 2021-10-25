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Происшествия

В Севастополе криминалист случайно задержал вора

12:15 понедельник, 25 октября 2021
Севастополь

Севастопольский эксперт-криминалист, возвращаясь домой после дежурства, случайно оказался на месте преступления и задержал подозреваемого.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского главка МВД. Инцидент произошел утром в одном из супермаркетов города.

39-летний местный житель взял с прилавка две бутылки коньяка, продукты и, спрятав их под одежду, попытался выйти из магазина. Это заметила продавщица, однако ни она, ни подоспевший охранник не смогли задержать злоумышленника. Бросив украденные товары, мужчина попытался скрыться от преследования, но не смог: мимо магазина как раз проходил возвращавшийся с дежурства эксперт-криминалист.

«Заметив мужчину, за которым бежал охранник супермаркета, страж порядка оперативно сориентировался в ситуации, догнал и задержал правонарушителя. В отделе полиции, куда его доставил правоохранитель для дальнейшего разбирательства, задержанный в содеянном сознался», - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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