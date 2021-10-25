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Власть

В России отсрочили введение обязательной идентификации в мессенджерах по паспорту

13:56 понедельник, 25 октября 2021

Правительство России перенесло введение требований обязательной идентификации пользователей интернет-мессенджеров на март 2022 года.

Документ требует от мессенджеров идентифицировать пользователей в стране по номеру телефона и проверять, есть ли информация о паспорте этого человека у операторов мобильной связи. Это позволит властями при необходимости мгновенно узнавать паспортные данные пользователей мессенджеров.

Распоряжение, полностью аналогичное новому, уже действовало в России с 2019 года. С 1 января 2018 года в стране действует закон, обязывающий идентифицировать пользователей мессенджеров. При этом ни распоряжение, ни закон фактически не исполнялись.

В новом постановлении не указано, каким образом государство планирует добиться исполнения этих требований на этот раз.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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