Власть
В России отсрочили введение обязательной идентификации в мессенджерах по паспорту
Правительство России перенесло введение требований обязательной идентификации пользователей интернет-мессенджеров на март 2022 года.
Документ требует от мессенджеров идентифицировать пользователей в стране по номеру телефона и проверять, есть ли информация о паспорте этого человека у операторов мобильной связи. Это позволит властями при необходимости мгновенно узнавать паспортные данные пользователей мессенджеров.
Распоряжение, полностью аналогичное новому, уже действовало в России с 2019 года. С 1 января 2018 года в стране действует закон, обязывающий идентифицировать пользователей мессенджеров. При этом ни распоряжение, ни закон фактически не исполнялись.
В новом постановлении не указано, каким образом государство планирует добиться исполнения этих требований на этот раз.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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