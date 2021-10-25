Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов ● Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма ● Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму ● Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает ● Севастопольских медиков-пенсионеров призвали к борьбе с COVID-19
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом
фото © strana.ua
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.
Крымский минздрав рассматривает возможность создания новых прививочных кабинетов после возникшего ажиотажа. В частности дополнительные откроются в торговых центрах.
Кроме того, с сегодняшнего дня начнут работать мобильные группы медиков, которые будут посещать крупные предприятия.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь. В торговом центре Симферополя выстроилась огромная очередь из желающих сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.
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