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Коронавирус в Крыму

В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

10:03 понедельник, 25 октября 2021
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

фото © strana.ua

За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.

Крымский минздрав рассматривает возможность создания новых прививочных кабинетов после возникшего ажиотажа. В частности дополнительные откроются в торговых центрах.

Кроме того, с сегодняшнего дня начнут работать мобильные группы медиков, которые будут посещать крупные предприятия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает. За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.

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В торговом центре Симферополя на вакцинацию выстроилась огромная очередь. В торговом центре Симферополя выстроилась огромная очередь из желающих сделать прививку против новой коронавирусной инфекции.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

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