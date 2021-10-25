В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов

В Алуште с 11 по 17 октября заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 58,8% и составила 251 случай против 158 случаев, выявленных неделей ранее.

Об этом сообщает администрация Алушты со ссылкой на заседание штаба, в ходе которого соответствующе данные озвучила начальник регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Еськова.

По ее данным, диагноз коронавирусная инфекция поставлен 21 человеку, заболевшему пневмонией и 230 с ОРВИ. Выявлено по контакту 33 человека, самостоятельно обратились за медицинской помощью 218. Госпитализировано 15 больных.

«По возрастным категориям это распределяется таким образом: если на прошлой неделе детей было 4,4% от общего количества заболевших (7 человек), то сейчас заболело уже 36 детей. Максимальное количество заболевших – в возрасте от 30 до 49 лет (33%). Лиц в возрасте от 50 до 64 лет среди заболевших – 68 человек (32%), старше 65 лет – 52 человека, что составляет 24% от общего количества заболевших», – цитирует пресс-служба администрации Еськову.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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