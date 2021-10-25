Справка об антителах не станет пропуском в кафе и салоны Севастополя

Согласно новым изменениям в указе губернатора Севастополя, горожане смогут посещать различные учреждения и заведения только при предъявлении ПЦР-теста и по QR-коду, подтверждающему вакцинацию.

При этом, как уточнила руководитель управления правовой работы губернатора города Вита Романив, ПЦР-тест должен быть только в бумажном формате с печатью должностного лица, выдавшего его.

В электронном виде, в отличие от QR-кода, проверить подлинность справки о ПЦР-тесте невозможно, уточнила Романив.

«Для того, чтобы исключить возможность манипуляций, это все сделано во благо сохранения здоровья граждан», – отметила замруководителя аппарата губернатора.

А вот справка о наличии антител, которая ранее была названа одним из вариантов при посещении ряда общественных заведений, больше не действует.

Как уточнила Вита Романив, исключить эту норму из Указа губернатора рекомендовала глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, отметив, что статистически не установлен конкретный уровень антител, который гарантирует стопроцентную защиту от заражения коронавирусом.

«Поэтому данная справка не будет котироваться уже при посещении общепита и других заведений», – заключила Романив.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестные застраивают тропу к знаменитому пещерному городу Крыма. В балке Джин-Дере в Бахчисарайском районе Крыма появились некапитальные строения прямо на грунтовой дороге, ведущей от села Залесного к пещерному городу Эски-Кермен.

Заповедные долины Севастополя застроят жильем. Развитие муниципальных округов остановлено – идет передел земельных участков, находящихся на территории муниципальных округов.

Стройка на Херсонесе обернется гибелью двух тысяч деревьев. Сколько деревьев должно погибнуть во имя историко-археологического парка нового Херсонеса, в данный момент неизвестно.

Более 100 человек работают на реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте. Реконструкция ялтинского спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» подходит к завершению.