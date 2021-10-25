Власть
Севастопольским работникам не выплачивают зарплату
Следователи в Севастополе устанавливают обстоятельства невыплаты заработной платы работникам частной компании.
Ход проверки взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В связи с опубликованным намерением работников подрядной организации УК «Центр» частной компании «Мир» в Севастополе, которым, как сообщается, начиная с августа текущего года, не выплачивается заработная плата, обратиться к руководству СК России, Александр Бастрыкин поручил доложить о принимаемых следствием мерах, направленных на восстановление нарушенных прав граждан», – отметила Постнова.
Бастрыкин, в частности, поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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