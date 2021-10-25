Власть
Севастопольских чиновников хотят наказать после случая с голодной девочкой
Несовершеннолетняя копалась в мусорных баках, пытаясь найти еду.
Следственный комитет возбудил уголовное дело на чиновников из органов опеки Севастополя и мать двоих детей, которых недоедали и были одеты не по погоде, сообщили в пресс-службе следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Ранее появилась информация о том, что жительница Нахимовского района нашла девочку, которая была одета не по погоде и пыталась найти в мусорных баках пищу. Женщина пенсионного возраста решила приютить ребенка у себя, помыла девочку, накормила и обратилась к правоохранителям.
После проведенной следователями проверки решили возбудить уголовное дело. 9-летняя девочка была найдена 1 октября. Через четыре дня нашли ее 7-летнего брата, который также был одет не по погоде. Несовершеннолетних поместили в соцучреждение.
Сообщается, что мать детей пила много спиртного и не исполняла обязанности родителя.
Оказалось, что в июне семью, где проживают девятилетняя девочка со своим семилетним братом, поставили на учет в органе профилактики. При этом в сентябре из школы поступила информация о том, что дети не явились на занятия. Женщина не один раз напивалась, не имея при этом постоянного места жительства. Несмотря на все это, в системе профилактики ничего делать для спасения детей не торопились.
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