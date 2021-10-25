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Власть

Севастопольских чиновников хотят наказать после случая с голодной девочкой

08:18 понедельник, 25 октября 2021
Севастополь

Несовершеннолетняя копалась в мусорных баках, пытаясь найти еду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на чиновников из органов опеки Севастополя и мать двоих детей, которых недоедали и были одеты не по погоде, сообщили в пресс-службе следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее появилась информация о том, что жительница Нахимовского района нашла девочку, которая была одета не по погоде и пыталась найти в мусорных баках пищу. Женщина пенсионного возраста решила приютить ребенка у себя, помыла девочку, накормила и обратилась к правоохранителям.

После проведенной следователями проверки решили возбудить уголовное дело. 9-летняя девочка была найдена 1 октября. Через четыре дня нашли ее 7-летнего брата, который также был одет не по погоде. Несовершеннолетних поместили в соцучреждение.

Сообщается, что мать детей пила много спиртного и не исполняла обязанности родителя.

Оказалось, что в июне семью, где проживают девятилетняя девочка со своим семилетним братом, поставили на учет в органе профилактики. При этом в сентябре из школы поступила информация о том, что дети не явились на занятия. Женщина не один раз напивалась, не имея при этом постоянного места жительства. Несмотря на все это, в системе профилактики ничего делать для спасения детей не торопились.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский университет переходит на частичный дистант. Лекционные занятия в Севастопольском государственном университете переведут на дистант с 25 октября.

В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19. Статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.

В Севастополе у мусорных баков нашли голодную девочку. Следователи начали проверку сообщений о том, что в Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку.

В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус. На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.

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