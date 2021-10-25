Севастополец пошел на преступление, чтобы не ночевать с подругой

Для прикрытия он выдумал разбойное нападение с потерей ценностей.

22-летний севастополец был оштрафован на 15 000 рублей за введение в заблуждение сотрудников полиции – и вероломство по отношению к собственной подруге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, чтобы избежать скандала из-за отсутствия ночью, местный житель выдумал и сообщил полиции историю о разбойном нападении на себя неизвестных. В результате выдуманного разбоя молодой мужчина якобы был избит, а также лишился смартфона, часов, рюкзака и документов.

Заведомо ложное заявление было зарегистрировано дежурной частью ОМВД России по Балаклавскому району. В ходе следствия обман вскрылся, и правоохранители начали расследовать уже совсем другое преступление.

По итогам расследования, проведенного СК РФ по Республике Крым и Севастополю, обвиняемый был признан Балаклавским районным судом виновным в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении и оштрафован.

Ранее сообщалось о прибывшем в Севастополь из Москвы гражданине, который украл в магазине шесть бутылок крепкого алкоголя. После задержания он попытался объяснить свой поступок высокой температурой, от которой у него наступил приступ беспамятства.

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