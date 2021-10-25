Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.6
воздух +7
море +17

Происшествия

Семье из Феодосии грозит срок за устроенный лесной пожар

09:03 понедельник, 25 октября 2021
Феодосия
Семье из Феодосии грозит срок за устроенный лесной пожар

фото © МЧС Крыма

Пикник с шашлыками в лесу может обернуться для местных жителей уголовным делом.

В отношении жителей Феодосии может быть возбуждено уголовное дело за пожар в лесу, который возник по их вине. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Инцидент произошел 19 октября, когда семья отправилась на пикник в лес в районе массива Тепе-Оба. Там они обустроили самодельный мангал и разожгли в нем костер для приготовления шашлыков. Именно по этой причине и случился пожар – загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания достигла половины гектара, спасатели оперативно локализовали огонь и не допустили загорания кустов и деревьев.

Виновных граждан нашли благодаря видеозаписи, которую предоставил очевидец.

Сейчас специалисты выясняют степень повреждения леса. После этого в отношении феодосийцев может быть возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений. Соответствующая статься подразумевает, в частности, лишение свободы.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе составлено 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима. Об этом сказал замглавы администрации Симферополя Владимир Ким.

В Крыму силовики начали применять систему распознавания лиц. У здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе был замечен полицейский автомобиль, снабженный системой распознавания лиц.

Поэтессе из России запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым. Гражданке России запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, сообщили 23 октября в Госпогранслужбе Украины.

Два крымчанина получили условный срок за вырубку можжевельника. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор двум местным жителям за незаконную рубку можжевельника и за нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

В Крыму 655 новых заражений коронавирусом

За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заболевания ковидом.

Коронавирус в Крыму
Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма

Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма

Переболевшие люди проходят реабилитацию на полуострове.

Коронавирус в Крыму
Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает

Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает

За сутки на территории Севастополя заболели коронавирусной инфекцией еще 321 человек.

Общество
Какой сегодня праздник 25 октября

Какой сегодня праздник 25 октября фото

Сегодня, 25 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации