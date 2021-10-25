Происшествия
Семье из Феодосии грозит срок за устроенный лесной пожар
фото © МЧС Крыма
Пикник с шашлыками в лесу может обернуться для местных жителей уголовным делом.
В отношении жителей Феодосии может быть возбуждено уголовное дело за пожар в лесу, который возник по их вине. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России.
Инцидент произошел 19 октября, когда семья отправилась на пикник в лес в районе массива Тепе-Оба. Там они обустроили самодельный мангал и разожгли в нем костер для приготовления шашлыков. Именно по этой причине и случился пожар – загорелась лесная подстилка. Площадь возгорания достигла половины гектара, спасатели оперативно локализовали огонь и не допустили загорания кустов и деревьев.
Виновных граждан нашли благодаря видеозаписи, которую предоставил очевидец.
Сейчас специалисты выясняют степень повреждения леса. После этого в отношении феодосийцев может быть возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений. Соответствующая статься подразумевает, в частности, лишение свободы.
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