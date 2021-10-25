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Власть

СБУ и Генпрокуратура Украины раскрыли схему нелегального перевода денег в Крым

17:20 понедельник, 25 октября 2021

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины раскрыла схему нелегального перевода денег в Крым с запрещенных в Украине электронных платежных систем, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавались в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе», – сказано в сообщении.

В ходе проведенного обыска в офисе подозреваемых, правоохранители изъяли 750 тыс. долларов США, почти 650 тыс. евро и «значительные средства в гривне».

На данный момент осуществляется досудебное расследование по фактам «финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, незаконных действий с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины)».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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