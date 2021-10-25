Рост смертности в Крыму: морги загружены

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Рост смертности в республике спровоцировал загруженность патологоанатомических отделений, крымский Минздрав ищет способы разгрузить морги.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

«К сожалению, в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму отмечается рост смертности, поэтому, соответственно, увеличивается нагрузка на все отделения судебно-медицинской экспертизы и на патологоанатомические отделения. Что касается отделения морга на улице Речной, то сегодня прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие и производить хранение умерших в надлежащем состоянии», - рассказал руководитель Минздрава.

В республике от осложнений COVID-19 с начала пандемии скончались более 2,8 тысяч человек.За минувшие сутки скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом. Как ранее сообщалось, заболеваемость коронавирусом в регионе растет уже четвертую неделю, за минувшие сутки установлен очередной максимум по количеству пациентов с диагнозом – 655 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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