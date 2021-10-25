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Происшествия

Россиянин устроил пьяный дебош в отеле Севастополя: не хотели заселять

15:17 понедельник, 25 октября 2021
Севастополь

Росгвардейцы задержали в одном из отелей Севастополя нетрезвого туриста, который вел себя агрессивно и угрожал причинением физического насилия персоналу.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило накануне наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что скандал устроил турист, которому отказали в заселении.

«Конфликт произошел из-за отказа администрации отеля нетрезвому гостю в заселении. Мужчина нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, вел себя агрессивно, угрожал причинением физического насилия. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, которым оказался 50-летний житель Москвы», – рассказали в ведомстве.

Нетрезвого гостя Севастополя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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