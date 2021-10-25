Прогноз погоды в Крыму на понедельник 25 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 25 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный ночью местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ночью местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный ночью местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ночью 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 68 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 74 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 77 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 81 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 15, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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