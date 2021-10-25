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Коронавирус в Крыму

Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции

10:28 понедельник, 25 октября 2021
Севастополь
Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции

фото © pixabay.com

Медики в Севастополе вылечили первый на территории города случай микст-инфекции гриппа и коронавируса.

Пациентом оказалась девушка-подросток, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на правительство города.

«В Севастополе был зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. 15-летняя пациентка перенесла заболевание относительно легко: она лечилась на дому, была обеспечена всеми необходимыми лекарствами. На данный момент пациентка уже выздоровела, сообщили в администрации городской больницы №4. Там также отметили, что девушка не была привита от гриппа», – цитирует онлайн-газета пресс-службу правительства.

Одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции наблюдается второй эпидсезон подряд. Однако в прошлом году случаев одновременного заражения в Севастополе не было.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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