Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 655 новых заражений коронавирусом ● В Алуште за неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти на 60 процентов ● Перенесшие COVID россияне под завязку забили санатории Крыма ● Антиковидные патрули с понедельника начнут наводить порядок в Крыму ● Новый супер-антирекорд в Севастополе: коронавирус наступает
Подросток вылечился от первого в Севастополе случая микст-инфекции
фото © pixabay.com
Медики в Севастополе вылечили первый на территории города случай микст-инфекции гриппа и коронавируса.
Пациентом оказалась девушка-подросток, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на правительство города.
«В Севастополе был зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. 15-летняя пациентка перенесла заболевание относительно легко: она лечилась на дому, была обеспечена всеми необходимыми лекарствами. На данный момент пациентка уже выздоровела, сообщили в администрации городской больницы №4. Там также отметили, что девушка не была привита от гриппа», – цитирует онлайн-газета пресс-службу правительства.
Одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции наблюдается второй эпидсезон подряд. Однако в прошлом году случаев одновременного заражения в Севастополе не было.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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